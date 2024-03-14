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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة بورنموث ولوتون تاون

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة بورنموث ضد لوتون تاون، والتي كانت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، سجل أهداف بورنموث كل من دومينيك سولانكي، إليا زيارني، أنطوان سيمنيو في الدقائق 50 و62 و64، فيما سجل أهداف لوتون تاون كل من تاهيت شونج، تشيدوزي أوجبيني، روس باركلي عند الدقائق 9 و31 و1+45.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة بورنموث ولوتون تاون

يحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز الثاني بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

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1- آرسنال: 64 نقطة.

2- ليفربول: 64 نقطة.

3- مانشستر سيتي: 63 نقطة.

4- أستون فيلا: 55 نقطة.

5- توتنهام: 53 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 47 نقطة.

7- وست هام: 43 نقطة.

8- برايتون: 42 نقطة.

9- وولفرهامبتون: 41 نقطة.

10- نيوكاسل يونايتد: 40 نقطة.

11- تشيلسي: 39 نقطة.

12- فولهام: 35 نقطة.

13- بورنموث: 33 نقطة.

14- كريستال بالاس: 29 نقطة.

15- برينتفورد: 26 نقطة.

16- إيفرتون: 25 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 24 نقطة.

18- لوتون تاون: 22 نقطة.

19- بيرنلي: 14 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 14 نقطة.

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