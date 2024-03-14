ارتفاع أسعار النفط بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مدعومة بطلب قوي من الولايات المتحدة بعد أن بلغت مخزونات البنزين أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر وانخفضت مخزونات الخام على نحو مفاجئ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.23 بالمئة، إلى 84.22 دولار للبرميل.

 

وزاد خام الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.19 بالمئة إلى 79.87 دولار للبرميل.

 

وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس الأربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع السادس على التوالي إذ هبطت 5.7 مليون برميل إلى 234.1 مليون برميل، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال التوقعات بانخفاض 1.9 مليون برميل.

 

كما هبطت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي.

Elfagr.org
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