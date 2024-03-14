استقرار أسعار الذهب مع ترقب مزيد من البيانات الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأوقية (الأونصة).

 

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.

 

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية لرسم التوقعات.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة. 

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