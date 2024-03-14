البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية

أجرى بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 3 مليارات يوان (نحو 422.69 مليون دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 بالمائة.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقًا لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.