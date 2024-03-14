اضطراب حركة السفر في ألمانيا بسبب إضراب موظفي الأمن الجوي

قالت رابطة المطارات الألمانية إنه من المحتمل إلغاء أكثر من 580 رحلة طيران وتغيير مواعيد سفر نحو 90 ألف مسافر بسبب إضراب موظفي الأمن الجوي في 5 مطارات اليوم.



وقال متحدث باسم نقابة فيردي لعمال الخدمات إن إضراب موظفي الأمن الجوي في مطارات هامبورج وشتوتجارت وكارلسروه وكولونيا وبرلين بدأ صباح اليوم ويستمر لمدة يوم كامل.

كما دعت النقابة إلى مزيد من إضرابات موظفي الأمن غدا الجمعة، في مطارات هانوفر ودورتموند وفيتسه ودريسدن ولايبزج وكارلسروه.

هذا ولم تسفر خمس جولات من مفاوضات الأجور بين النقابة وأصحاب العمل إلى نتيجة حتى الآن.

وتطالب نقابة فيردي بزيادة أجر ساعة العمل بمقدار 80ر2 يورو لفترة تستمر لمدة 12 شهرا، مع تسريع صرف مكافآت العمل الإضافي بدءا من الساعة الإضافية الأولى لنحو 25 ألف موظف في شركات الأمن الخاصة الذين يقومون بفحص المسافرين والموظفين والأمتعة.