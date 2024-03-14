جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع نقابتي الزراعيين والمعلمين لتدريب الشباب على إقامة مشروعات زراعية وإنتاجية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مواصلة الجهاز تنسيق الجهود مع مختلف الجهات الأهلية لرفع الوعي بالفرص الاستثمارية في مجال العمل الحر وتشجيع الشباب خاصة الخريجين على إقامة أعمالهم الخاصة بعيدا عن الأنماط التقليدية من الوظائف.



جاء ذلك تعليقا على توقيع مذكرة تفاهم مع نقابتي المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة والمهن التعليمية برئاسة الأستاذ خلف الزناتي حيث قام بالتوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. وتهدف مذكرة التفاهم للمساهمة في زيادة عدد المشروعات الزراعية وتطويرها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتنمية قدرات خريجي كليات الطب البيطري والزراعة ومدارس الزراعة وتأهيلهم وتمكينهم من بدأ وإدارة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وسمكي صغيرة وذلك تماشيًا مع استراتيجيات الدولة الهادفة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي.



وقال رحمي إن الجهاز يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية وغير المالية إلى الشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة، سواء من خلال الجهاز أو بالتنسيق مع الجهات الأهلية والجمعيات وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى رفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، لما لها من قدرة على تعزيز مكانة المنتج المحلي واستيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين.



وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن تعريف الشباب بالخدمات المتنوعة المتاحة من خلال قانون تنمية المشروعات 152/2020 يعمل على تشجيعهم لاقتحام مجال العمل الحر، حيث يقدم الجهاز الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات وإتاحة نماذج الدراسات الاسترشادية للمشروعات الزراعية ذات الأولوية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي سيتم تنفيذه في محافظات الوجهين البحري والقبلي.



من جانبه، أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين حرص النقابة على التعاون مع مختلف جهات الدولة للعمل على تحسين أوضاع الزراعيين وتطوير القطاع الزراعي بشكل عام، وإتاحة مختلف الخدمات التي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الزراعي، مشيدا بالخدمات المتنوعة التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات سواء الخدمات التمويلية أو الفنية والتدريبية. وأشار خليفة إلى أن البرامج التدريبية المزمع إقامتها لاعضاء النقابة سيكون لها مردود كبير على إدارة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ناجحة وقادرة على الاستمرار والتوسع وذلك في العديد من المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.



وأشاد الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات ونقابة الزراعيين مشيرا على تقارب وتكامل الأهداف بين أطراف المذكرة في استهداف تحقيق النمو بشكل عام وتحسين جودة حياة كافة فئات المجتمع على حد سواء، ودعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية وداعمة.