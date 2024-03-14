"شؤون الحرمين" تُعلن موعد استقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام

أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن بداية التقديم ستكون في السابع من الشهر الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين من هنا ينتهي باكتمال العدد.

وحددت شروط الاعتكاف كالتالي: الموافقة على التعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها، والالتزام بالدخول للاعتكاف في الوقت المحدد يوم 20 رمضان، وأن لا يقل عمر المعتكف عن 18 سنة.