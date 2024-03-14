سلسلة عروض "ليالي السينما".. شراكة ثقافية بين مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ومؤسسة "بينالي" الدرعية

كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن شراكتها الرائدة مع مؤسسة بينالي الدرعية لإطلاق سلسلة عروض "ليالي السينما" ضمن فعاليات بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024م في حي جاكس الثقافي بالدرعية.

وتهدف الشراكة إلى إثراء المشهد السينمائي والثقافي في المملكة وتوفير منصة للحوار عبر سلسلة من العروض الحصرية لأعمال سينمائية محلية ودولية، وجلسات حوارية مع صُنّاع الأفلام، لتتيح فرصةً فريدةً من نوعها لعشّاق الفن والثقافة، للغوص في غمار السرديات القصصية الآسرة، واستكشاف آفاق سينمائية فريدة.

ويقدم برنامج "ليالي السينما" مجموعة منتقاة من العروض السينمائية الحصرية، من أبرزها الفيلم السعودي "هجّان" للمخرج أبوبكر شوقي والفيلم السعودي المرتقب "نورة" للمخرج والكاتب السعودي توفيق الزايدي، إلى جانب سلسلة من العروض السينمائية العالمية، من أبرزها الفيلم الياباني "الشرّ لا وجود له" وفيلم "وراء الجبل" للمخرج التونسي محمد بن عطية، وعددًا من الأفلام القصيرة العالمية والمحلية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، حرص المؤسسة على إثراء المشهد الثقافي والسينمائي في المملكة، وسعيها المتواصل لتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الثقافية التي تشاركنا ذات الأهداف، مشيرًا إلى أن ليالي السينما ليست حدثًا سينمائيًا فقط، بل منصة ثقافية تحتفي بالسرد القصصي والإبداع وتعزز من أواصر التبادل الثقافي بين الشعوب.

من جهتها أوضحت الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري، تقدير المؤسسة للدور الكبير الذي تلعبه الأفلام المصورة في طرح قصص فريدة تثري حياتنا اليومية وتفتح أبواب الحوار بين مختلف الثقافات والأجيال، مشيرة إلى أن دورة "ما بعد الغيث" تهدف إلى أن تكون تجربة ثقافية تدعو للتفكر والتأمل، وتخاطب حواس الزوار من جميع الثقافات والأعمار.

وأكدت البكري أن هذه الشراكة بين مؤسسة بينالي الدرعية ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي خطوة مهمة في إطار تحقيق هذه المساعي.

وتقدم البرنامج مجموعة مختارة من 10 أفلامٍ روائية طويلة كل خميس بدءًا من تاريخ 7 مارس الجاري، وحتى 23 مايو 2024م، كما ستعرض الأفلام القصيرة المحلية والعالمية يومي 10 و11 مايو القادم، في مركز مؤسسة بينالي الدرعية في الدرعية، مقدمةً للزوار تجربة سينمائية غامرة وفق أحدث تقنيات الصوت والصورة، مع إتاحة ترجمة عربية وإنجليزية لجميع الأفلام المقرر عرضها.

وتعكس هذه الشراكة بين مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ومؤسسة بينالي الدرعية، التزامهما المشترك لتعزيز المشهد الثقافي والسينمائي في المملكة، ورعاية التعبير الفنّي والإبداعي عبر منصاتٍ لاستقطاب المواهب الفنية والسينمائية الواعدة.