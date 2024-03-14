الدجلاوي باسم أمين يحصد 4 ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية.. وفريق الكرة الطائرة يتأهل للدوري الممتاز

حقق أبطال أندية وادى دجلة، إنجازات قارية ودولية كبرى في ألعاب الإسكواش والشطرنج والتنس، يأتي ذلك تتويجًا لجهود الإدارة في إعداد أبطال رياضيين على أعلى مستوى للمنافسة على الألقاب والبطولات العالمية، ورفع علم مصر على منصات التتويج.

البداية مع البطل العالمي الدكتور باسم أمين، مدير أكاديمية وادى دجلة للشطرنج، والمصنف الأولى أفريقيًا وعربيًا، والذي توج بـ4 ميداليات ذهبية في منافسات الفردي والفرق بدورة الألعاب الأفريقية، المقامة بالعاصمة الغانية أكرا، ليصبح واحد من أكثر اللاعبين الذين ساهموا في حصد الميداليات للبعثة المصرية.

في نفس السياق استطاعت لاعبة أندية وادى دجلة جنى حسام الفوز مع المنتخب الوطني للتنس بكأس المركز الأول بمنافسات زوجي الناشئات ببطولة الأفريقية للتنس.

وفي لعبة الإسكواش، فازت الدجلاوية ناردين سامح بلقب بطولة ODENSE OPEN 2024، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 10مارس بمشاركة 24 لاعبة، ويبلغ مجموعة جوائزها المالية 12،000 (w) /(m) 12،000$

وعلى المستوى المحلي، تأهل فريق أندية وادى دجلة للكرة الطائرة (رجال) للدوري الممتاز (أ) بعد فوزه على نادي العبور بنتيجة 3-2 ببطولة الدوري الممتاز (ب)، ويمثل فريق وادى دجلة للطائرة اللاعبون(أسر حسام – زياد محمود – سيف ضياء –محمد ناصر-يوسف خالد – كريم محمد – عبد الرحمن محمد – محمد اسلام – حمدي وليد – محمود احمد – احمد علاء – عمر سامح – كريم طارق- محمد مصطفي – زياد خالد – يوسف اسلام – عمر حازم – زياد وليد ) ويتولى الكابتن( محمود عامر ) منصب المدير الفني للفريق.

