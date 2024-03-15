تأهل أستون فيلا إلى دور الثمانية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب فوزه على أياكس الهولندي (4-0)، اليوم الخميس، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

أستون فيلا يهين كبرياء أياكس في دوري المؤتمر

وفي الدقيقة 25 سجل أولي واتكينز الهدف الأول لأستون فيلا، قبل أن يضيف زميله ليون بايلي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وسجل جون دوران الهدف الثالث لأستون فيلا في الدقيقة 75، فيما عانى أياكس من نقص في صفوفه بعد طرد لاعبه سيفرت مانسفيرك في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 81 أضاف موسى ديابي الهدف الرابع لأستون فيلا، ليتأهل فريقه إلى دور الثمانية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في أمستردام.

(ليل × شتورم جراتس)

بدوره لحق ليل الفرنسي بركب المتأهلين، بعد تعادله (1-1) مع ضيفه شتورم جراتس النمساوي، ليتأهل لدور الثمانية فائزا (4-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم تياجو سانتوس في الدقيقة 43 لصالح ليل، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل ميكا بيريث هدف التعادل لشتورم جراتس.

(كلوب بروج × مولده)

وفي مواجهة أخرى، تأهل كلوب بروج البلجيكي إلى دور الثمانية بعد فوزه على مولده النرويجي (3-0).

وسجل أندرياس سكوف أولسن الهدفين الأول والثاني لكلوب بروج، قبل أن يضيف ميشال سكوراس الهدف الثالث.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق النرويجي (2-1)، ليتأهل كلوب بروج بفوزه (4-2) في مجموع المباراتين.