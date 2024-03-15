غياب ميسي يريح خصم إنتر ميامي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقبلت غرفة خلع ملابس فريق دي سي يونايتد، الغياب المحتمل لليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، بمشاعر متناقضة تأرجحت بين الارتياح وخيبة الأمل.

غياب ميسي يريح خصم إنتر ميامي

ويستعد دي سي يونايتد لمواجهة إنتر ميامي، السبت المقبل، في إطار الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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وأقر مدرب دي سي يونايتد، تروي ليسسن، في مؤتمر صحفي، بأنه "من المحتمل أن يكون نصف لاعبينا أو على الأقل جزء منهم يقول الآن أنه لا داعي للقلق بشأن تواجد شخص على هذا المستوى في المباراة".

وأضاف "هناك جزء آخر من المجموعة ربما أراد أن يلعب لاختبار نفسه ونادينا أمام الأفضل على الإطلاق".

وتم استبدال ليونيل ميسي، بسبب شعوره بالألم في مباراة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن مدربه تاتا مارتينو، أنه بالتأكيد لن يلعب يوم السبت.

وأكد ليسسن أن غياب ميسي "يسمح للاعبين بعدم التركيز كثيرا على شخص يتمتع بهذا المستوى من الموهبة".

لكنه ذكر أيضًا أن تركيز دي سي يونايتد خلال أسبوع الإعداد، لم يتمحور حول النجم الأرجنتيني.

ونوه "ما حاولنا القيام به هو عدم التركيز كثيرا على ميسي، والتأكد من أننا نستعد بالطريقة التي نحتاجها، بغض النظر عما إذا كان يلعب أم لا".

من جانبه، أشار المدافع بيدرو سانتوس إلى وجود مزيج من المشاعر داخل غرفة خلع ملابس دي سي يونايتد، بسبب غياب ميسي.

وشدد "رغم غياب ميسي، لكن إنتر ميامي يضم أيضا لويس سواريز وبوسكيتس وجوردي ألبا".
 

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