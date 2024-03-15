وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب العالمي على النفط

الاقتصاد
بوابة الفجر

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط في ظل تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي.

 

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 3ر1 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 110 آلاف برميل يوميا عن التقديرات الصادرة في الشهر السابق.

 

وأرجعت الوكالة الممثلة لمصالح الدول المستوردة للنفط والموجود مقرها في باريس زيادة توقعات الطلب على الوقود نتيجة زيادة استهلاك الوقود على خلفية اضطراب حركة التجارة البحرية.

 

في الوقت نفسه فإن تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي وبخاصة الطلب على قطاع البتروكيماويات أدى إلى زيادة توقعات الطلب على النفط.

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