الصومال يتوصل لاتفاق مع دول نادي باريس لإلغاء 1.2 مليار دولار من ديونه

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقّع وزير المالية الصومالي "بيحي إيمان عغي" اتفاقية لإعفاء الصومال من ديون قدرها 1.2 مليار دولار مع دول نادي باريس، وذلك في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال الوزير، طبقًا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، إنه تم التوصل إلى توقيع الاتفاق مع عشر دول منضوية تحت نادي باريس من أجل إعفاء الصومال من الديون.

وأشار إلى أنه بناء على الاتفاق، سيتمكن الصومال من إبرام اتفاقيات مع دول نادي باريس.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان أعلنا، في ديسمبر الماضي، أنه تم إعفاء الصومال من الدين الخارجي البالغة 4.5 مليارات دولار بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون.

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