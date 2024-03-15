سلطنة عمان: الإيرادات العامة تتجاوز مليار ريال حتى نهاية يناير

ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنحو 3% حتى نهاية يناير 2024، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عُماني بذات الفترة من عام 2023م، وذلك راجع إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024م انخفض بنسبة 1%، مسجلًا نحو 595 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024م بنحو 48% مسجلة نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024م بنحو 161 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عُماني.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 92 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.