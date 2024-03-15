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كبريات الشركات اليابانية توافق على مطالب بزيادة الأجور

الاقتصاد
بوابة الفجر

وافقت كبريات الشركات اليابانية على مطالب النقابات بزيادة الأجور، حسب وكالة ( إن إتش كي ) اليابانية للأنباء.

 

وأعطت شركة تويوتا موتور الموظفين ما طلبوه بالضبط للسنة الرابعة على التوالي.


وطلبت نقابة عمال أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان زيادة أعلى في الأجر الشهري تزيد قليلا عن 28 ألف ين أو نحو 190 دولارا. ووافقت تويوتا أيضًا على دفع مكافأة قياسية قدرها 7.6 شهرًا من الراتب.


وذهبت الشركة الرائدة في الصناعة نيبون ستيل إلى أبعد من ذلك بعرض زيادة في الأجور الشهرية بنحو 240 دولارًا، أو أكثر مما أرادته نقابتها. وتخوض الشركة محاولة للاستحواذ على منافستها العالمية US Steel وقالت إنها تحتاج إلى أفضل المواهب لمواجهة التحديات في الداخل والخارج.


واستجابت شركة هيتاتشي العملاقة للإلكترونيات والتكنولوجيا لطلب نقابتها برفع الأجر الأساسي الشهري بمقدار 13 ألف ين، أو ما يقرب من 90 دولارًا. وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1998.


ويتوقع كبير الاقتصاديين في معهد دايئيتشي لأبحاث الحياة، كومانو هيديئو، أن يصل متوسط ​​الزيادات في الأجور هذا العام إلى مستوى 4%. وهو أكبر من العام الماضي، والذي كان الأعلى منذ نحو 3 عقود.


وقال إن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة قالت إنها قد تفقد عملاءها إذا رفعت أسعار المنتجات أو الخدمات. وأضاف أن مثل هذه الشركات قد تكون الآن قادرة على زيادة الأسعار لأن الموظفين في الشركات الكبيرة سيكون لديهم المزيد من الأموال لإنفاقها.

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