عروض استثنائية في كارفور.. خصومات 50% على كل السلع الغذائية (الخير هيعم على الكل)

عروض استثنائية في كارفور.. خصومات 50% على كل السلع الغذائية (الخير هيعم على الكل).. يتساءل الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية على عروض كارفور، كما تزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل، ويعد سوبر ماركت كارفور من أكبر سوبر ماركت في مصر، توجد تخفيضات في كارفور على جميع السلع الغذائية والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية،والعديد من المنتجات الأخري، سوف نتعرف من خلال الفقرة التالية على أسعار سلع رمضان في مصر.

أسعار وعروض كارفور على سلع الغذائيه

سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية على أسعار السلع الغذائية رمضان في مصر لمعرفة أسعار السلع عليك اتباع التالي:-

عروض استثنائية في كارفور.. خصومات 50% على كل السلع الغذائية (الخير هيعم على الكل)

سوف يكون سعر كيلو بلح شامية بسعر 20 جنية مصري.

سوف يكون سعر ربع كيلو عين الجمل بسعر 179 جنيه مصري.

سوف يكون سعر ربع كيلو القراصيا بسعر 69 جنية مصري.

سوف يكون سعر كيلو بلح ناشف بسعر 17 جنيه مصري.

سوق يكون سعر كيس سوبيا ابو عوف بسعر 100 جنية مصري.

سوف يكون سعر عرق السوس بسعر 27 جنية مصري.

سوف يكون سعر تبن المجفف بسعر 99 جنية مصري.

سوف يكون سعر جوز الهند بسعر 34 جنية مصري.

سوف يكون سعر 250 جرام زبيب بسعر 24 جنيه مصري.

سوف يكون سعر المشمشية بسعر 94 جنيه مصري.

سوف يكون سعر السوداني بسعر 29 جنيه مصري.

أسعار اللحوم في سوبر ماركت كارفور

نوضح لكم من خلال السطور التالية على أسعار جميع السلع الغذائية بأنواعها في سوبر ماركت كارفور والتي تشمل اللحوم الطازجه والمجمدة وكذلك الدواجن والاسماك وغيرها من السلعه التي يحتاج اليها كل مواطن في شهر رمضان ومستلزمات اي منزل من المواد الغذائيه المختلفه المتنوعه باسعار رائعه لمعرفة الاسعار وعروض كارفور عليك اتباع التالي:-

سوف يكون سعر كيلو اللحم البقري 419 جنية مصري

سوف يكون سعر سمك الفيليه بسعر 139 جنية مصري

سوف يكون سعر كيلو الأرز بسعر 38 جنيه مصري.

سوق يكون سعر عبوة شاي ليبتون بسعر 106 جنية مصري.

سوف يكون سعر أوراك الدجاج بسعر 63 جنية مصري.

سوف يكون سعر كبدة دجاج بسعر 85 جنية مصري.

سوف يكون سعر كيلو جمبري متوسط 299 جنية مصري.

سوف يكون سعر زيت كريستال بسعر 206 جنية مصري.