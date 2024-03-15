خلال زيارة لمصر وفلسطين.. مسئول بالخارجية الصينية: لا بد من إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية

التقى السفير وانج كه جيان، السفير بوزارة الخارجية الصينية، بالسفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وتبادل معه وجهات النظر حول الصراع في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته لمصر.

أوضح السفير وانج كه جيان أن الصراع الدائر في قطاع غزة تسبب في أزمة إنسانية خطيرة لا يحتمل أي تأجيل للتوصل لتحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار وضمان الإغاثة الإنسانية.

وقال إن الجانب الصيني حريص على مواصلة العمل مع الدول العربية والإسلامية في سبيل الدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين" في يوم مبكر.

والتقى أيضا السفير وانج كه جيان مع السفير كامل جلال مدير إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، وتبادل معه وجهات النظر حول الصراع في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته لمصر.

وأوضح السفير وانج كه جيان أنه لقد استمرت هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة وتداعيات سلبية مستمرة.

وقال إن الجانب الصيني حريص على مواصلة العمل مع الدول العربية والإسلامية الغفيرة بما فيها مصر، في سبيل الدفع بوقف إطلاق النار والقتال وضمان الإغاثة الإنسانية، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين" في يوم مبكر.

كما التقى السفير وانج كه جيان بكل من الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني ومجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، وتبادل معهما وجهات النظر حول الصراع في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته لفلسطين.

وأوضح السفير وانج كه جيان أن الجانب الصيني يعرب عن قلقه الشديد إزاء الصراع المستمر في قطاع غزة دون حل والأوضاع الإنسانية البالغة الخطورة فيه.

وأضاف: منذ اندلاع الصراع، ظل الجانب الصيني يبذل جهودا لأجل وقف إطلاق النار والعنف وحماية المدنيين، وسيواصل عمله مع المجتمع الدولي للدفع بإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وبذل جهود دؤوبة لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين".