المبعوث الأممي الخاص لليمن يثمن الدور العُماني الداعم لتحقيق السلام والاستقرار

ثمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس جروندبرج"، الدور العُماني الداعم لتحقيق سلام واستقرار دائم في اليمن، مؤكدًا أنَّ الجهود العُمانية لا غنى عنها للمجتمع الدولي، لا سيما وأنَّها تؤكد على وحدة واستقرار اليمن نحو إقامة علاقات سلمية وطيدة بينه وبين سائر جيرانه ومحيطه. وأبدى "هانس جروندبرج"، تفاؤله حول إمكانية تحقيق التقدم على صعيد المسيرة التفاوضية السلمية لسلطنة عُمان نحو إعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي مع السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك في إطار تقديم تقريره الدوري إلى الأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أنَّ اللقاء يأتي في إطار تبادل وجهات النظر قبيل الإحاطة التي من المزمع أن يقدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أمام أعضاء مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في اليمن.