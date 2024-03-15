تحميل مسلسل اولاد بديعة الحلقة 5 الخامسة إيجي بيست ومنصة شاهد جودة HD

شاهد الآن مسلسل اولاد بديعة الحلقة 5 الخامسة إيجي بيست ومنصة شاهد جودة HD

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

شاهد الآن مسلسل اولاد بديعة الحلقة 5 الخامسة إيجي بيست ومنصة شاهد جودة HD،زادت البحث حول معرفة موعد عرض مسلسل "ولاد بديعة"، بعد أن حقق نجاحا كبيرا وأثار إعجاب الكثيرين بسبب جودته يحتوي المسلسل على مجموعة من الممثلين الموهوبين بقيادة الفنانة سلاف معمار، ونحن سنقدم تفاصيل عن موعد العرض لتسهيل متابعته.

موعد عرض مسلسل  اولاد بديعة الحلقة 5 الخامسة

سيتم بث حلقة ولاد بديعة على قناة MBC دراما في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت سوريا، والساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة ستُعاد الحلقة في الساعة 7 مساءً و3 فجرًا بتوقيت سوريا  يُذكر أن المسلسل من تأليف وجيه ويامن الحلجي، وإخراج رشا هشام.

نبذة عن مسلسل  اولاد بديعة الحلقة 5 الخامسة

يُصنف مسلسل ولاد بديعة ضمن فئة الدراما الاجتماعية لأنه يتطرق إلى قضايا اجتماعية هامة، ومنها قضية الميراث التي تعتبر من أبرز القضايا التي تشغل الحديث في المجتمع العربي تدور أحداث المسلسل حول أربعة إخوة يتصارعون على الميراث، محاولين الحصول على نصيب أخيهم غير الشقيق تتعرض النجمة سولاف معمار في العمل لعدة تحديات صعبة كانت ردود الفعل الإيجابية عند عرض الحلقة الأولى من المسلسل من قبل الجمهور.

لمشاهدة مسلسل مسلسل اولاد بديعة الحلقة 5| اضغط هنا

طاقم العمل في مسلسل  اولاد بديعة 5 الخامسة

تجسد الممثلة "سلافة معمار" شخصية "بديعة" الأم القوية التي تناضل من أجل تربية أبنائها يشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين السوريين مثل "يامن الحجلي" و"محمود نصر" و"تولين البكري" و"رنا شميس" و"عبد الهادي الصباغ" يتولى إخراج المسلسل "رشا شربتجي"، وهي مخرجة سورية مشهورة بأعمالها الدرامية الناجحة مثل "غزلان في غابة الذئاب" و"الهيبة" تعاون في كتابة المسلسل "علي وجيه" و"يامن الحجلي".

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