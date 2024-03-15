مسلسلات رمضان 2024 || مشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 5 الخامسة كاملة ماي سيما

مشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 5 الخامسة كاملة ماي سيما

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مشاهدة مسلسل الحشاشين
مشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 5 الخامسة كاملة ماي سيما

مشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 5 الخامسة كاملة ماي سيما،بعد الحدث المثير الذي شهدناه في الحلقة السابقة من مسلسل "الحشاشين"، يرغب المشاهدون في معرفة جدول عرض الحلقات القادمة على قناة DMC في رمضان ٢٠٢٤  يتمثل الدور الرئيسي في الحلقة الخامسة ببطولة كريم عبد العزيز، حيث من المتوقع أن تكشف الحلقة عن العديد من الأسرار حول رحلة حسن الصباح في تأسيس أخطر جماعة في القرن الحادي عشر الميلادي.

عودة حسن الصباح إلى مدينة أصفهان مسلسل الحشاشين الحلقة 5

تبحث عن مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 بعد الأحداث التي جرت في الحلقة السابقة، مع عودة حسن الصباح إلى مدينة أصفهان وتعيينه في بيت سر السلطانة  في الوقت نفسه، يستمر بشكل سري في عمله على الدعوة الإسماعيلية النزارية وجمع متبعين لها.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5، في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء الغد على قناة DMC بينما تعرض الحلقة مرة أخرى على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

لمشاهدة مسلسل مسلسل الحشاشين الحلقة 5| اضغط هنا

لمشاهدة مسلسل مسلسل الحشاشين الحلقة 5| اضغط هنا

مسلسل الحشاشين 5

يشارك في مسلسل «الحشاشين» كوكبة من النجوم منهم، كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة «سينرجى».

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