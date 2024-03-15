تابع وشاهد الآن..الحلقة الخامسة مسلسل الحشاشين 5 – توقيت العرض والإعادة على قناة DMC

مشاهدة الحلقة الخامسة مسلسل الحشاشين 5

الحلقة الخامسة مسلسل الحشاشين 5 – توقيت العرض والإعادة على قناة DMC،أعلنت شبكة قنوات dmc عن موعد عرض حلقة جديدة من مسلسل الحشاشين، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، عبر قناة dmc تم الإعلان عن ذلك من خلال منشور نشر على صفحة الشبكة الرسمية على موقع فيسبوك، قبل بضع ساعات من وقت العرض المحدد الهدف من هذا الإعلان هو مساعدة جمهور المسلسل في متابعة الأحداث المشوقة التي ترتبط بحياة حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين، التي تُعتبر واحدة من أخطر الجماعات الدموية في التاريخ.

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تقدم قناة dmc إعادة حلقات مسلسل الحشاشين في جدول برامج متنوع طوال اليوم، حيث يعرض الحلقة الرئيسية في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، ويتم إعادة عرض الحلقات مرتين: الأولى في الساعة الثانية إلا ربع فجرًا، والثانية في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً أما على قناة dmc دراما، فإعادة عرض الحلقة الثانية تبدأ مع العرض الأساسي في الساعة الحادية عشر مساءً، وتتبعها في الساعة 6:30 صباحًا في اليوم التالي، وفي الساعة 1:30 مساءً.

مشاهدة الحلقة الخامسة مسلسل الحشاشين 5

أحداث مسلسل الحشاشين 5

تقدم هذه الجداول المتنوعة فرصة للمشاهدين لمتابعة مسلسل الحشاشين في الوقت المناسب لهم، سواء كانوا يرغبون في مشاهدته في المساء بعد العمل، أو في الصباح قبل الذهاب للعمل، أو حتى في فترة الظهيرة هذه الجداول توضح التزام القناة بتقديم خدمة شاملة للمشاهدين، مما يعكس اهتمامها برضا واحتياجات جمهورها المتنوع وبفضل هذا النهج، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة المسلسل في الوقت الذي يناسبهم دون الحاجة إلى تغيير جدول أوقاتهم اليومية.

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