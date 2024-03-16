ياميش رمضان 1445 بأسعار تفاجئ المواطنين

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ياميش رمضان 1445
ياميش رمضان 1445 بأسعار تفاجئ المواطنين

ياميش رمضان 1445 بأسعار تفاجئ المواطنين، شهدت ارتفاعًا في معدلات البحث على محرك البحث الشهير جوجل بخصوص أسعار ياميش رمضان 2024، حيث يقترب الشهر الفضيل الذي نسأل الله أن يعيده علينا بالخير والبركة، يُعتبر ياميش رمضان من الأطعمة الأساسية التي يجب أن تتواجد على مائدة الإفطار في الثقافة المصرية خلال شهر رمضان المبارك. 

وتتفاوت أسعار الياميش حسب النوع والمكان في الأسواق المصرية، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن أسعار ياميش رمضان 1445، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنين بشكل كبير.

ياميش رمضان 1445 بأسعار تفاجئ المواطنين 

تختلف أسعارالياميش في شهر رمضان 1445 من منطقة إلى أخرى في الدولة المصرية، حيث تنقسم البلاد إلى عدة مجتمعات مختلفة. وتتوفر أسعار متنوعة تلبي احتياجات كل مجتمع.

  • تتراوح أسعار كيلو التمور بين 40 و150 جنيهًا مصريًا حسب جودة ونوع التمر.
  •  بينما يبلغ سعر كيلو المشمشية نحو 149 جنيهًا مصريًا.
  • تتراوح أسعار كيلو التين المجفف بين 60 و150 جنيهًا مصريًا.
  • سعر كيلو القراصية يتراوح بين 40 و120 جنيهًا مصريًا إذا كانت منزوعة النواة.
  •  بينما يتراوح سعر كيلو الخوخ المجفف بين 50 و120 جنيهًا مصريًا.
  • يبلغ سعر كيلو الزبيب السوري نحو 80 جنيهًا مصريًا.
  • بالنسبة للتمر الهندي بحجم 300 جرام، يبلغ سعره نحو 38 جنيهًا مصريًا.
  • يتراوح سعر لفة قمر الدين اليوم بين 25 و30 جنيهًا مصريًا.

ياميش رمضان 1445 بأسعار تفاجئ المواطنين 

تختلف أسعار الياميش في مصر خلال شهر رمضان 2024، ونقدم لكم أسعار بعض أنواع المكسرات كما يلي:

- يتراوح سعر الكاجو اليوم بين 300 و650 جنيهًا.
- يتراوح سعر الفستق اليوم بين 350 و600 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو عين الجمل اليوم بين 320 و500 جنيهًا.
- يتراوح سعر البندق اليوم بين 200 و450 جنيهًا.

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تعرف على.. أسعار مكسرات رمضان 2024 في كارفور والهايبر والأسواق التجارية والمنافذ الأخرى للياميش بكل أنواعه

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أسعار مكسرات رمضان 2024 في كارفور والهايبر والأسواق التجارية: تعرف على الياميش بجميع أنواعه في جميع المنافذ

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة أسعار ياميش رمضان 1445، خلال الشهر الكريم، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى حسب المنطقو والمحل التجاري وجودة المنتج.

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