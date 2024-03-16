اليوم.. إنطلاق النسخة الثالثة لدورة أندية سيتى كلوب الرمضانية بمشاركة 140 فريقًا تضم 1400 لاعبا



تنطلق مساء اليوم السبت، دورة أندية سيتى كلوب الرمضانية فى نسختها الثالثة وذلك بمشاركة 140 فريقا. وكانت قد أُجريت مراسم قرعة النسخة الثالثة مساء الخميس، بفرع سيتى كلوب العبور بحضور الدكتور مصطفى عزام رئيس المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة.

أسفرت القرعة عن مواجهات المرحلة الأولى التي تنطلق مساء اليوم، السبت، بفروع النادي بمشاركة 140 فريقًا على مستوى المحافظات يمثلها 1400 لاعبًا، تم تقسيم الفرق المشاركة في كل فرع إلى 4 مجموعات تتنافس فيما بينها من خلال دوري من دور واحد لتحديد أول وثاني كل مجموعة تتأهل إلى دور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى الدور النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة النهائية يوم 23 مارس الجارى على ملاعب سيتي كلوب بنها بمشاركة الفائزين بكل الفروع لتحديد المراكز الثلاثة الأولى، فيما تقام المباراة النهائية يوم 29 مارس.

وتشهد البطولة حرص وتزايد كبير في عدد المشاركين، قابلته إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب بزيادة المكافآت المالية المنتظر توزيعها على الفرق الثلاث الأولى في كل فرع إضافة إلى الفرق الثلاثة الأولى في المرحلة النهائية.

ومن جهته، أشاد الدكتور مصطفى عزام بجهود خبراء كرة القدم وخبراء التنظيم والتخطيط القائمين على تنظيم البطولة بأندية سيتي كلوب، مؤكدًا أن البطولة تدار بشكل احترافى، وستكون على مستوى يرضي جميع المشاركين.

وباتت بطولات سيتي كلوب الرمضانية تشكل مظهرا مميزا للشهر المبارك، واكتسبت أهمية كبيرة، حيث الإدارة المحترفة، والملاعب المجهزة، وبعدما كانت مجرد "لعبة للتسلية" وممارسة الرياضة بين الأصدقاء والأقارب، تحولت إلى محط تنافس كبير، وفرز للمواهب.

