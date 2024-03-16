أداء ضعيف لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وخسائر 58.9 مليار جنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر

حققت مؤشرات البورصة المصرية تباينا في الأداء في خلال تعاملات الأسبوع الماضي  أول الأسبوع من شهر رمضان كريم، حيث ضغطت عمليات جني للأرباح وتصحيح على المؤشرات لتسجل خسائر بنحو  58.9 مليار جنيه في رأسمالها السوق مغلقا عند مستويات 2.066 تريليون جنيه.

 

ووسجل المؤشر الرئيسي للبورصة “ egx30”   ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الاسبوع الماضي،  بنسبة 0.05% إلى 31316.43 نقطة، بينما  هبط مؤشر “ egx70”  متساوي الاوزان بنسبة 4.70% إلى 6884.72 نقطة، وتراجع مؤشر “ egx100”  متساوي الاوزان بنسبة 3.97% ليصل إلى مستوي 9873.44 نقطة.

 

وتصدر البنوك قائمة  البنوك الأكثر تداولا بالبورصة  بقيم تداول 5.6 مليار جنيه مستحوذا على نسبة 18.5% من إجمالي قيم التداولات، تلاه قطاع العقارات بقيم تداولات 5.2 مليار جنيه، ثم قطاع  خدمات مالية غير مصرفية  بقيم تداولات 4.7 مليار جنيه.

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