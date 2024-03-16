شبكة مجموعة STC تسجل أعلى ساعة مشغولية إنترنت لصلاة الجمعة في تاريخ الحرم المكي الشريف

سجّلت شبكة مجموعة شركة الاتصالات السعودية STC، ظهر أمس الجمعة أعلى ساعة مشغولية لصلاة الجمعة في تاريخ الحرم المكي الشريف في حجم البيانات على الإطلاق بارتفاع قياسي هذا العام قدره 92% عن العام الماضي، كما سجلت ساعة الذروة أثناء صلاة التراويح رقمًا قياسيًا جديدًا يفوق ما تم تسجيله العام الماضي بنسبة 48%.

وأوضحت المجموعة أن ذلك يأتي بفضل التوسعات الاستثنائية التي أدخلتها على شبكات الجيل الرابع والخامس في مكة المكرمة بشكل عام وفي منطقة الحرم المكي الشريف بشكل خاص لتوفير تجربة مميزة للعملاء من داخل المملكة ولضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة مما يعكس التطور التقني الذي تعيشه المملكة، حيث سجّل الإقبال على شبكة الجيل الخامس 5G ارتفاعًا قدره 157% لنفس الجمعة من العام الماضي، فيما سجّلت المجموعة نسبة استثنائية في استحواذ الجيل الخامس على أكثر من 41% من حجم الحركة المستخدمة خلال ساعة الذروة بعد صلاة التراويح.

ورغم الارتفاع القياسي للحركة فقد حافظت الشبكة على تجربة المستخدمين وضيوف الرحمن في سرعات الإنترنت القياسية، حيث تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح وجاهزية خدمات المجموعة وحلولها الرقمية؛ وجاهزية البنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.