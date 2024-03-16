مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الجديدة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

منوعات
بوابة الفجر

يبحث متابعي مسلسل نعمة الأفوكاتو عن تفاصيل حول الحلقة الجديدة، وموعد عرضها، حيث يكشف موقع الفجر الإلكتروني عن أبرز التفاصيل حول مسلسلات رمضان 2024، لمعرفة مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة، منذ بداية عرض الحلقات الأولى مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الجديدة

ونكشف اليوم الموافق 16 من مارس لعام 2023، السادس من شهر رمضان عن تفاصيل حول مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024.

ولمزيد من التفاصيل حول مسلسل نعمة الأفوكاتو في رمضان 2024، نكشف لكم عن مواعيد الحلقات الجديدة وعرضها والإعادة والتفاصيل ضمن السطور التالية، بعد أن لاقى المسلسل نجاحا جماهيريا بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

وبعد أن حقق مسلسل نعمة الأفوكاتو نجاحا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا، منذ عرض أولى حلقاته، يبحث الكثير من الجماهير عن مواعيد عرض المسلسل فمن المقرر أن يعرض عبر قناة mbc مصر، وقناة mbc مصر 2، بإلإضافة إلى منصة شاهد، ويُذاع في تمام الساعة 10، والإعادة في تمام الساعة 4 عصرًا على قناة MBC masr 2.

أبطال مسلسل نعمة الافوكاتو

والمسلسل بطولة الفنانة مي عمر، وأحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامى مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، والعمل من تأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم(2-1).. مشاهدة الاتحاد × الفتح Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم(0-0).. مشاهدة الهلال × ضمك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

عاجل:- "تعديل ساعات العمل في المؤسسات الحكومية".. تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وضمك يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

عاجل.. نجيب ساويرس يتوقع ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية