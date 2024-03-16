مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الجديدة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

يبحث متابعي مسلسل نعمة الأفوكاتو عن تفاصيل حول الحلقة الجديدة، وموعد عرضها، حيث يكشف موقع الفجر الإلكتروني عن أبرز التفاصيل حول مسلسلات رمضان 2024، لمعرفة مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة، منذ بداية عرض الحلقات الأولى مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الجديدة

ونكشف اليوم الموافق 16 من مارس لعام 2023، السادس من شهر رمضان عن تفاصيل حول مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024.

ولمزيد من التفاصيل حول مسلسل نعمة الأفوكاتو في رمضان 2024، نكشف لكم عن مواعيد الحلقات الجديدة وعرضها والإعادة والتفاصيل ضمن السطور التالية، بعد أن لاقى المسلسل نجاحا جماهيريا بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

وبعد أن حقق مسلسل نعمة الأفوكاتو نجاحا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا، منذ عرض أولى حلقاته، يبحث الكثير من الجماهير عن مواعيد عرض المسلسل فمن المقرر أن يعرض عبر قناة mbc مصر، وقناة mbc مصر 2، بإلإضافة إلى منصة شاهد، ويُذاع في تمام الساعة 10، والإعادة في تمام الساعة 4 عصرًا على قناة MBC masr 2.

أبطال مسلسل نعمة الافوكاتو

والمسلسل بطولة الفنانة مي عمر، وأحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامى مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، والعمل من تأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى