مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الجديدة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يبحث متابعي مسلسل بيت الرفاعي عن تفاصيل حول الحلقة الجديدة، وموعد عرضها، حيث يكشف موقع الفجر الإلكتروني عن أبرز التفاصيل حول مسلسلات رمضان 2024، لمعرفة مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة، منذ بداية عرض الحلقات الأولى مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الجديدة

ونكشف اليوم الموافق 16 من مارس لعام 2023، السادس من شهر رمضان عن تفاصيل حول مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024.

ولمزيد من التفاصيل حول مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، نكشف لكم عن مواعيد الحلقات الجديدة وعرضها والإعادة والتفاصيل ضمن السطور التالية، بعد أن لاقى المسلسل نجاحا جماهيريا بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الجديدة، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، كما إنه يمكن عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

بطولة كلا من أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.