مواعيد مسلسل العتاولة الحلقة الجديدة والإعادة والقنوات الناقلة

يبحث متابعي مسلسل العتاولة عن تفاصيل حول الحلقة الجديدة، وموعد عرضها، حيث يكشف موقع الفجر الإلكتروني عن أبرز التفاصيل حول مسلسلات رمضان 2024، لمعرفة مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة، منذ بداية عرض الحلقات الأولى مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونكشف اليوم الموافق 16 من مارس لعام 2023، السادس من شهر رمضان عن تفاصيل حول مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024.

ولمزيد من التفاصيل حول مسلسل العتاولة في رمضان 2024، نكشف لكم عن مواعيد الحلقات الجديدة وعرضها والإعادة والتفاصيل ضمن السطور التالية، بعد أن لاقى المسلسل نجاحا جماهيريا بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

مواعيد مسلسل العتاولة

وعن مواعيد مسلسل العتاولة الحلقة الجديدة، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، في تمام الساعة 7 مساء عبر قناة mbc مصر، والإعادة في 2 مساء.

ومن المنتظر أن يتم عرضه على قناة MBC مصر 2، في تمام الساعة 9:30 مساء، وتتم الإعادة في الساعة 3 عصرًا.

أبطال مسلسل العتاولة

بطولة احمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.