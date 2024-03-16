مواعيد مسلسل أشغال شقة والإعادة والقنوات الناقلة

يبحث متابعي مسلسل أشغال شقة عن تفاصيل حول الحلقة الجديدة، وموعد عرضها، حيث يكشف موقع الفجر الإلكتروني عن أبرز التفاصيل حول مسلسلات رمضان 2024، لمعرفة مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة، منذ بداية عرض الحلقات الأولى مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونكشف اليوم الموافق 16 من مارس لعام 2024، السادس من شهر رمضان عن تفاصيل حول مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024.

ولمزيد من التفاصيل حول مسلسل أشغال شقة في رمضان 2024، نكشف لكم عن مواعيد الحلقات الجديدة وعرضها والإعادة والتفاصيل ضمن السطور التالية، بعد أن لاقى المسلسل نجاحا جماهيريا بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

مواعيد مسلسل أشغال شقة

يتكون مسلسل أشغال شقة، من 15 حلقة، وعن القنوات القنوات لـ مسلسل أشغال شقة، من المقرر عرض مسلسل أشغال شقة على قناة MBC مصر، وقناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرض حلقات مسلسل أشغال شقة على منصة شاهد الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل أشغال شقة على MBC مصر

ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل أشغال شقة على قناة MBC مصر، في تمام الساعة 9 مساء، بينما تكون الإعادة على قناة MBC مصر 2، في تمام الساعة 12 مساءً.

أبطال أشغال شقة

مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، ومصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

أحداث مسلسل أشغال شقة

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد، الذي يجسد طبيب شرعي، وأسماء جلال، التي تلعب دور إعلامية، ويعرض في موسم رمضان 2024.