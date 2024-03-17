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عاجل.. روسيا تعلن إسقاط صاروخ أوكراني فوق بريانسك

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن رئيس مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لصاروخ باليستي أوكراني من طراز «إس-200» فوق أراضي المقاطعة.

وقال بوغوماز على قناته في تليغرام «الإرهابيون الأوكرانيون حاولوا تنفيذ هجوم باستخدام صاروخ باليستي من طراز (إس-200)، ولكن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت الهدف فوق أراضي مقاطعة بريانسك».

وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.

الدفاع الجوى الروسى روسيا أوكرانيا
Elfagr.org
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