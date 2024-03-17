ننشر رابط موقع المرور الجديد للاستعلام عن المخالفات

أخبار مصر
بوابة الفجر

يبحث العديد من الأشخاص عن رابط موقع المرور الجديد مع شرح للاستعلام عن المخالفات وطريقة الاستعلام للتعرف على الطريقة الصحيحة في سداد المخالفات بشكل دوري أو التحقق من عدم وجود أي مخالفات مرورية.

وتستعرض بوابة “الفجر” رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في التالي:

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة عن طريق الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وذلك بالاتفاق مع وزارة العدل والاتصالات والتكنولوجيا للتسهيل على المواطنين خدمات الاستعلام دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب المرور.

يمكن الاستعلام عنها من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال النقر “من هنـــــــــــــــــــــــا”.

رابط موقع المرور الجديد مخالفات المرور وزارة الداخلية أخبار مصر
Elfagr.org
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