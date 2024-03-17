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تشكيل إنتر ميلان ونابولي المتوقع في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

ينتظر جماهير ومتابعي الدوري الإيطالي قمة قوية تجمع بين كلا من إنتر ميلان أمام نابولي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الايطالي.

ويحتل إنتر ميلان صدارة الترتيب وذلك برصيد 75 نقطة، من 28 مباراة حقق الفوز في 24 مباراة بينما سقط في فخ التعادل 3 مباريات وهزم في مباراة وحيدة.

أما نابولي على الجانب الاخر فهو يتواجد في المركز السابع برصيد 44 نقطة من 28 مباراة حقق الفوز في ثمان مباريات وتعادل في 8 مباريات وهزم في مثلهم.

موعد مباراة انتر ميلان ونابولي في الدوري الايطالي

وتنطلق صافرة بداية المباراة مع تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء الا الربع توفيت المملكة العربية السعودية.

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تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أتشيربي، بافارد، باستوني.

خط الوسط: دومفرينس، باريلا، تشالهان أوجلو، مختريان، ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة انتر ميلان

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، جيسوس، أوليفيرا.

خط الوسط: أجويسا، لوبتكا، تروري.

خط الهجوم: بوليتانو، فيكتور أوسمين، خفيتشا كفاراتسخيليا.

موعد مباراة انتر ميلان ونابولي في الدوري الايطالي

وتنطلق صافرة بداية المباراة مع تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء الا الربع توفيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي

تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية والتي تتولى نقل مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي انتر ميلان نابولي الدورى الايطالى إنتر
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