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تين هاج يستقر على تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

استقر إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليفربول مساء اليوم الأحد 17 مارس 2024 على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافائيل فاران، هاري ماجواير، فيكتور ليندولوف.

خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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