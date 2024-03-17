أكد مدرب إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، أنه يتوقع أن يتعافى نجم الفريق ليونيل ميسي، بحلول ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

تاتا مارتينيو يكشف موعد عودة ميسي للملاعب

أوضح تاتا مارتينو في مؤتمر صحافي عقب الفوز على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي 3-1 في غياب ميسي: "يجب تقييم حالته أسبوعيًا".

وكان ميسي خرج مصابًا في الفخذ الأيمن في الشوط الثاني من مباراة ناشفيل الأربعاء الماضي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

وأشار مارتينو إلى أن الهدف حاليًا أن يتعافى ميسي بحلول ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، مستبعدًا المخاطرة بأي شكل من الأشكال باللاعب.

ويواجه إنتر ميامي في ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف فريق مونتيري المكسيكي، وستقام مباراة الذهاب في 3 أبريل (نيسان) بميامي، والإياب في العاشر من الشهر ذاته بالمكسيك.