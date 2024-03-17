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"ابدأ" تعلن التعاون مع "القاهرة كابيتال" مستشارًا لها

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن التعاون مع شركة "القاهرة كابيتال" للاستشارات المالية كمستشار استثماري لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وذلك للتعاون في إنشاء صندوق للاستثمار المباشر بمساهمة من "ابدأ" وعدد من المؤسسات المالية وبعض شركات الاستثمار الخاص للمساهمة في تنمية الشركات المتوسطة سواء العاملة أو الناشئة.

ويستهدف الصندوق في مرحلته الأولى الاستثمار في 10 شركات بما يتوافق مع أهداف مبادرة ابدأ في دعم وتوطين الصناعات التي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية أو زيادة الصادرات، والتي من أهمها قطاع التصنيع الزراعي الصناعات الهندسية الصناعات الكيمائية صناعات الغزل والنسيج والملابس والصناعات الطبية.

كما يستهدف الصندوق تطبيق نظم الحوكمة وتحسين سبل الإدارة للشركات المستهدفة بما يتوافق مع معايير الاستثمار المصرية والدولية، وتأهيل هذه الشركات لطرح في البورصة المصرية ويستهدف الصندوق رأس مال للشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه مصري.

ومن المقرر أن تتولى شركة "القاهرة كابيتال" إنهاء كل التراخيص اللازمة لإنشاء الصندوق، ووضع السياسات المالية والاستثمارية بالتعاون مع مبادرة "ابدأ"، جدير بالذكر أنه تم اختيار شركة "القاهرة كابيتال" لما لها من خبرات في مجال الاستشارات المالية للشركات والمؤسسات وأسواق المال وإدارة صناديق الاستثمار.

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