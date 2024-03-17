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هل يلحق هاري كين بمعسكر المنتخب الإنجليزي؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ذكر تقرير إعلامي أن المهاجم هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سينضم للمنتخب الإنجليزي رغم تعرضه لمشكلة في الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه على دارمشتاد 5 / 2 يوم السبت.

هل يلحق هاري كين بمعسكر المنتخب الإنجليزي؟

وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المهاجم البالغ من العمر 30 عاما تم تبديله مع قرب نهاية المباراة، وقال توماس توخيل المدير الفني للفريق إن كين تعرض لالتواء في الكاحل عندما اصطدم بالقائم والشبكة.

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ولكن من المعروف أن كين سينضم للمنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يخوض الفريق مباراتين وديتين في ويمبلي أمام البرازيل يوم السبت وبعدها بثلاثة أيام أمام بلجيكا.

وحطم كين، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 62 هدفا، الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسمه الأول بالبوندسليجا، من خلال إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي أقيمت أمس السبت، حيث سجل 31 هدفا.

 

بايرن ميونخ كرة القدم المدير الفني ويمبلي إعلامي الانجليزي معسكر المنتخب توماس توخيل
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