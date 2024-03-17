"إيتيدا" تنظم ندوة ندوة حول التوليد المعزز بالاسترداد.. ثورة في مجال نماذج اللغات الكبيرة

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة حول "التوليد المعزز بالاسترداد: ثورة في مجال نماذج اللغات الكبيرة" يوم 26 مارس عبر الإنترنت.

لتسليط الضوء على الإمكانات التحويلية لتقنية التوليد المعزز بالاسترداد ومعرفة كيف تمثل هذه التقنية ثورة في مجال نماذج اللغات الكبيرة، مما يسد الفجوة من المنهجيات القائمة على الاسترداد والمنهجيات التوليدية.

كما تكشف الندوة قدرات وتطبيقات تقنية التوليد المعزز بالاسترداد غير المسبوقة لمعرفة آثارها على فهم اللغة الطبيعية وتوليدها. كما تتناول مستقبل نماذج اللغة والتعرف على الخطوات المبتكرة التي يتم اتخاذها لتطوير هذا المجال.