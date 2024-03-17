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رئيس وزراء بلجيكا: سنساعد مصر في مواجهة التحديات بمزيد من الاستثمارات وفرص العمل

أخبار مصر
ألكسندر دي كرو
ألكسندر دي كرو

قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة، إن الاتحاد لديه شراكة استراتيجية ومهمة مع مصر، وسيقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل وسنساعد مصر في التصدي للتحديات.

وأضاف: مصر كانت ولا زالت شريكتنا في تأسيس وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ومن المهم جدا أن يكون هناك شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ستعمل على تحسين فرص الاستثمار بمصر، كونها تلعب دورا هاما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
 

رئيس وزراء بلجيكا مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى السيسي
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