جهود طبية مكثفة من الفرق التطوعية داخل الحرم المكي الشريف وقطار الحرمين

عربي ودولي
جهود طبية مكثفة من
جهود طبية مكثفة من الفرق التطوعية داخل الحرم المكي الشريف

 

 

 

 كثّفت صحة مكة المكرمة جهودها الطبية والإسعافية بشهر رمضان المبارك من خلال الفرق التطوعية التي تقدم الدعم والمساندة للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية داخل المنطقة المركزية وبالحرم المكي الشريف، وفي محطة قطار الحرمين، وذلك للمشاركة في التوعية والتثقيف الصحي، وخدمات الإسعافات الأولية لمرتادي القطار.

 وأفادت صحة المنطقة أن مشروع سواعد الصحة التابع للإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، بدأ أعماله الإسعافية غرة شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة لمرتادي الحرم المكي الشريف من المعتمرين والمصلين، مبينةً أن عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في المشروع هذا العام بلغ 170، موزعين على 6 فرق تطوعية توجد في 6 مواقع مختلفة داخل الحرم المكي الشريف.

 ودأبت منصة التطوع الصحي سنويًا على الإعلان عن الفرص التطوعية المتاحة خلال موسمي رمضان والحج، لتحفيز وتشجيع المتطوعين والمتطوعات بمشاركة القطاع الصحي العام بالمساهمة في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من خلال التسجيل بالفرص المعلن عنها، حيث إن مشروع سواعد الصحة يحظى بمشاركة مئات المتطوعين سنويًا، فيما أضيف للمشروع هذا الموسم خدمة "المسعف المترجم" بمشاركة 12 متطوعًا ومتطوعة، يقدمون خدمات الترجمة بعدد من اللغات، وذلك لتسهيل التواصل والتفاهم بين الفرق الطبية والمرضى من غير الناطقين باللغة العربية.

 وسعت صحة مكة المكرمة إلى توفير الاحتياجات الطبية والحقائب الإسعافية لسواعد الصحة التي تتصف بأعلى معايير الجودة، وذلك خلال موسمي رمضان المبارك والحج للعام الحالي 1445هـ، حيث تم توفير 30 حقيبة إسعافية، في حين تم تجويد الحقائب الإسعافية بتزويدها بأفضل الأجهزة والأدوات الإسعافات الأولية، وتحسين جودة الحقيبة نفسها، لتسهيل حركتها وتنقلها بين المواقع.

208967d9-0611-4897-a594-60e7d0764d05
208967d9-0611-4897-a594-60e7d0764d05
49531594-e0d9-43b7-8e3a-7e81f985641d
49531594-e0d9-43b7-8e3a-7e81f985641d
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

عاجل.. انضمام حمدي فتحي ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر

بدون تقطيع .. جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

عاجل - ننشر موعد الإفطار وصلاة المغرب وساعات الصيام في سابع أيام شهر رمضان 2024

سعد الصغير لبوسي: 'اشتريت لأبوكِي ب 250 ألف جنيه تكييف وشاشات.. هاتي الفلوس"

عاجل|"الدولار" يخسر 2.24 جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف

بمشاركة صلاح.. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد

عاجل - ضيوف الحلقة السابعة برنامج رامز جاب من الآخر