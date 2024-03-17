كأس العاصمة الإدارية.. ماري نعيم: فرصة ذهبية لحضور الجماهير

تحدثت الإعلامية ماري نعيم قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة والتي يشارك فيها منتخب مصر رفقة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلاندا وتنطلق في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٥ مارس الجاري.

واكدت ان فكرة إقامة البطولة في التوقيت الحالي لها اكتر من عامل إيجابي بعد عدم إتمام اتفاق اتحاد الكرة مع الشركة الراعية، وأن استضافة الشركة المتحدة لفاعليات البطولة هو امر جيد بكل تأكيد ويبقى فقط الحضور الجماهيري لمباريات منتخب مصر أمام نيوزلاندا يوم الجمعة المقبل ثم الفائز من مباراة تونس مع كرواتيا، كما اضافت أنه من المنطقي ان تقام المباريات على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة نظرا لكونه تحفة معمارية رياضية.