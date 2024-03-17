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إنجاز مميز لمنتخب مصر لمصارعة الذراعين في دورة الألعاب الأفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تصدر منتخب مصر لمصارعة الذراعين جدول ترتيب منافسات دورة الألعاب الأفريقية بعد حصوله على 19 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية و4 فضيات وبرونزية.

منافسات أمس السبت:

حقق منتخب مصر 10 ميداليات في منافسات الذراع اليمنى.

ذهبية 7 ميداليات.
فضية 2 ميدالية.
برونزية 1 ميدالية.
أصحاب الميداليات الذهبية:

عمر سعيد (وزن 55 كجم)
محمد مليجي (وزن 60 كجم)
علي هاشم (وزن 65 كجم)
أندريا جوزيف (وزن 75 كجم)
مصطفى يسري (وزن 85 كجم)
محمد عبد الرحمن (وزن 100 كجم)
مصطفى صلاح (الوزن المفتوح)

أصحاب الميداليات الذهبية:

عمر سعيد (وزن 55 كجم)
محمد مليجي (وزن 60 كجم)
علي هاشم (وزن 65 كجم)
أندريا جوزيف (وزن 75 كجم)
مصطفى يسري (وزن 85 كجم)
محمد عبد الرحمن (وزن 100 كجم)
مصطفى صلاح (الوزن المفتوح)

أصحاب الميداليات الفضية:

محمد صلاح (وزن 85 كجم)
في منافسات السيدات:

حققت فاطمة حسين الميدالية الفضية في الوزن المفتوح.
حققت فايزة شعبان الميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.
في منافسات أمس الجمعة:

حقق منتخب مصر 7 ميداليات ذهبية وفضيتين في منافسات الذراع اليسرى.
ذهبية 7 ميداليات.
فضية 2 ميدالية.

أصحاب الميداليات الذهبية:

عمر سعيد (وزن 55 كجم)
محمد مليجي (وزن 60 كجم)
علي هاشم (وزن 65 كجم)
محمد صلاح (وزن 85 كجم)
محمد عبد الرحمن (وزن 100 كجم)
مصطفى صلاح (الوزن المفتوح)
أصحاب الميداليات الفضية:

أندريا جوزيف (وزن 75 كجم)
مصطفى يسري (وزن 85 كجم)

حققت فاطمة حسين الميدالية الذهبية في الوزن المفتوح.
 

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