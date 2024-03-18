بريطانيا تتصدر تريند.. وصفحة بي بي سي الرسمية تتشح بالسواد

حالة من الجدل مثارة في بريطانيا خلال الساعات الماضية، وسط ترقب لإعلان مهم من العائلة المالكة البريطانية، وتوقعات بأن يكون الخبر بشأن حالة أميرة ويلز كيت ميدلتون.

زادت حالة الجدل بعدما ظهرت قناة BBC البريطانية، منذ قليل باللون الأسود، بعد ساعات قليلة من إعلان الإذاعة البريطانية، أن هناك إعلانًا مرتقبًا من العائلة المالكة، وسيكون "ضخم" و"مهم للغاية".

هذا واختفت كيت ميدلتون عن الأنظار قرابة 3 أشهر، فيما انتشرت شائعات حول أنها توفيت، ومن المنتظر أن يحسم الإعلان الشائعات أو تأكيد صحتها.

وكان قصر كنسينغتون قد نشر صورة يوم 10 مارس، للأميرة "كيت مديلتون" مع أطفالها لتطمين الناس أنها بخير، فيما قامت وكالات الأنباء العالمية بإزالتها من مواقعها والتوقف عن نشرها بسبب اكتشافهم أن الصورة تم التلاعب بها رقميًا.

وتمر أميرة ويلز بواحدة من أصعب مراحل حياتها هذه الأيام حيث تتعافى بعد عملية جراحية كبرى في البطن وتواجه ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب فضيحة الصور الأخيرة التي نشرها حسابها مع الأمير ويليام، واكتشاف أنها معمولة بالذكاء الاصطناعي لوجود العديد من الأخطاء، ومن بعدها قام بحذفها بسرعة.

والتقارير تفيد بأن أميرة ويلز لن تتولى مهامها الملكية حتى عيد الفصح في أبريل حيث تتعافى من جراحة في البطن.

كما أثار مكان وجود كيت التكهنات بسبب غيابها الطويل عن تجمع العائلة المالكة، حيث شوهدت آخر مرة مع العائلة المالكة في ساندرينجهام في عيد الميلاد، فعن ماذا سوف يكون إعلان العائلة المالكة؟.