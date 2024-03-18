ads

عاجل.. بوتين يبدي استعداده للنظر في اقتراح ماكرون بشأن هدنة مع أوكرانيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للنظر بشأن اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول التهدئة في أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات بشأن مقترح فرنسا وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، لكنها ستضع في الاعتبار مصالح روسيا على خط المواجهة.

وكان ماكرون قد قال لوسائل إعلام أوكرانية، السبت، إن باريس تعتزم تقديم اقتراح لموسكو بوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها باريس من 26 يوليو إلى11 أغسطس المُقبل.

وقال بوتين في تصريح من مقر حملته الانتخابية، أمس الأحد: "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورًا لا يؤدي إلى تفاقم الصراع، أو إثارة هذا الوضع".

وأضاف: "لكن على العكس من ذلك، نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية، وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها".

وتابع: "لا أعلم شيئًا عن تصريح الرئيس الفرنسي (بشأن وقف إطلاق النار)، لكننا مستعدون للنظر في أي قضايا"، مستدركًا: "لكن دائمًا، في أي موقف، سننطلق من مصالح روسيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ايمانويل ماكرون أوكرانيا هدنة أوكرانيا
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

عاجل - "الأخضر ينهار بالسوق السوداء".. سعر الدولار اليوم الأحد 17 مارس 2024 في التعاملات المسائية

عاجل.. أول تحرك من الجيش الأردني بشأن التحركات الجوية مجهولة المصدر في سماء المملكة

عاجل - موعد أذان الفجر ثامن أيام رمضان في القاهرة وجميع المحافظات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

أحمد سمير: مركز وسط الملعب غير مناسب لنجم الزمالك

مروة الشافعي تكتب: نعمة الأفوكاتو والنرجسيكوبية

رمضان 2024.. الصراع يشتعل بين سوسن بدر وعبد العزيز مخيون الحلقة 7 من "قلع الحجر"