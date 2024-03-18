عاجل.. بوتين يبدي استعداده للنظر في اقتراح ماكرون بشأن هدنة مع أوكرانيا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للنظر بشأن اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول التهدئة في أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات بشأن مقترح فرنسا وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، لكنها ستضع في الاعتبار مصالح روسيا على خط المواجهة.

وكان ماكرون قد قال لوسائل إعلام أوكرانية، السبت، إن باريس تعتزم تقديم اقتراح لموسكو بوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها باريس من 26 يوليو إلى11 أغسطس المُقبل.

وقال بوتين في تصريح من مقر حملته الانتخابية، أمس الأحد: "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورًا لا يؤدي إلى تفاقم الصراع، أو إثارة هذا الوضع".

وأضاف: "لكن على العكس من ذلك، نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية، وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها".

وتابع: "لا أعلم شيئًا عن تصريح الرئيس الفرنسي (بشأن وقف إطلاق النار)، لكننا مستعدون للنظر في أي قضايا"، مستدركًا: "لكن دائمًا، في أي موقف، سننطلق من مصالح روسيا".