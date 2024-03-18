عاجل.. البيت الأبيض يعلق على فوز بوتين فى الانتخابات الرئاسية الروسية

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قال البيت الأبيض إن الانتخابات الرئاسية الروسية "ليست حرة ولا نزيهة لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه فى السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه"، حسب سكاى نيوز.

وأغلقت مساء الأحد، مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات فى جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 80% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.15%، يليه نيكولاى خاريتونوف بنسبة 4.22%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.04% وليونيد سلوتسكى 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

الانتخابات الرئاسية الروسية البيت الأبيض بوتين
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