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آبل براجا: نيمار من أبرز لاعبي العالم وهو سعيد بانضمامه للدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

علق البرازيلي آبل براجا، المدير الفني لفريق مارسيليا الفرنسي وإنتر ناسيونال السابق عن انتقال نيمار دا جونيور إلى الهلال السعودي.

وكان براجا قد توج بمونديال الأندية 2006 بعد الفوز التاريخي على برشلونة بهدف نظيف في المباراة النهائية.

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وقال آبل براجا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: " وأكمل: "وتابع: "انتقال نيمار للدوري السعودي أمر رائع للاعب والنادي".

وتابع: " الدوري السعودي هو الأفضل في المنطقة العربية في الوقت الحالي ويتصور بشكل كبير".

وأردف: "هناك الكثير من اللاعبين المتميزين في الدوري السعودي على المستوى التكتكي والفني".

واختتم: "نيمار من أهم اللاعبين في الدوري السعودي وقد عبر عن سعادته الكبيرة بالانضمام لدوري روشن".

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