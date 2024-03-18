الزمالك يجهز نجم الفريق لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية



أدى أحمد سيد "زيزو" نجم نادي ⁧‫الزمالك‬⁩ تدريبات تأهيلية على هامش مران الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وخاض "زيزو" تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.



وتعرض أحمد سيد زيزو بسبب للإصابة في الكاحل خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويأمل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فى تجهيز زيزو لقيادة الفارس الأبيض فى ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية أمام مودرن فيوتشر.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية عن مواجهة الزمالك نظيره فريق مودرن فيوتشر.