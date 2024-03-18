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الأهلي كان أقوى من برشلونة.. بطل مونديال 2006 يفجرها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

آبل براجا: مع احترامي لبرشلونة.. الأهلي كان ندًا أقوى في مونديال الأندية 2006

علق البرازيلي آبل براجا، المدير الفني لفريق مارسيليا الفرنسي وإنتر ناسيونال السابق عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية 2006.

وكان براجا قد توج بمونديال الأندية 2006 بعد الفوز التاريخي على برشلونة بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وقال آبل براجا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: " وأكمل: "مباراتي ضد الأهلي كانت قوية للغاية، وحققنا الفوز بصعوبة بنتيجة 2-1".

وتابع: "مع كامل احترامي وتقديري لفريق برشلونة المرشح الأقوى للقب كان الأهلي من أقوى الأندية التي واجهناها في البطولة".

وأكمل: "الأهلي قدم مباريات جيدة في البطولة، ومانويل جوزيه  الذي يعد صديق لي، كان مدرب له تاريخ كبير".

وأردف: "كنت أعلم بحجم الصعوبات التي سأواجها أمام الأهلي لذلك أرسلنا بعض الكشافة لمتابعة الفريق الذي سنواجهه".

واختتم: "كنا مجبرين على مواجهة برشلونة وكان من الفرق المرشحة بالبطولة وقدمنا مباراتين قويتين أمام الأهلي وبرشلونة وتوجنا باللقب في النهاية".

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