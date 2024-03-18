طلب عاجل من مصر لصندوق النقد الدولي

كشفت مصادر أن مصر طالب من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها من اتفاق القرض الجديد بقيمة 5 مليارات دولار.

وكانت مصر أعلنت توقيع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، يهدف لزيادة قيمة القرض السابق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالإضافة إلى الحصول على قرض اخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

واشارت المصادر، إلي ان طلب تعجيل مصر بصرف تلك الحزمة المالية وبقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، نظرًا لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية؛ لدعم اقتصادها.

جاء هذا في الوقت الذي اعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن رفع العلاقات مع مصر إلى شراكة استراتجية وتقديم دعم بقيمة 7.4 مليار يورو على مدي 3 سنوات