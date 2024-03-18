مصر تشارك في ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات حول دور الحلول الرقمية في القضايا المتعلقة بالمياه

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ندوة عبر الإنترنت ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات حول دور الحلول الرقمية والتكنولوجيات الناشئة في القضايا المتعلقة بالمياه وذلك يوم 22 مارس.

والندوة هي جزء من سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي، التابعة الاتحاد الدولي للاتصالات، وتنظَم بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه.



وتنعقد الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه وتتناول موضوع رئيسي هو كيفية الاستفادة من والتكنولوجيات الناشئة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المستنيرة وبالتالي دعم إدارة موارد المياه بصورة أكثر استدامة وكفاءة ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.



وستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشغل منصب نائب رئيس لجنة الدراسات البيئة وتغير المناخ واقتصاد التدوير، بإدارة جلسة خلال الندوة حول إمكانات الحلول الرقمية للمياه.



وجدير بالذكر أن سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي توفر منصة لنشر المعرفة وتعزيز استيعاب مشهد التكنولوجيات الناشئة السريع التطور والتقييس الفني عبر مختلف المجالات.