تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1028 شاحنة و102 سيارة.

وذكر المركز أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع و567 شاحنة و91 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع و461 شاحنة و11 سيارة.

ووصلت إلى ميناء سفاجا، اليوم، السفينتان "أمل" و"بوسيدون إكسبريس"، وغادرته السفينتان "دليلة" و"الحرية2".

كما تم تداول 2500 طن بضائع و265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "اور" و"سينا" وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1385 راكبا بموانئها.